Против экс-главы КСУ открыли дело относительно злоупотребления служебным положением

Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело относительно бывшего председателя Конституционного Суда Станислава Шевчука.

Об этом рассказала пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, передает Укринформ.

«Следователи Государственного бюро расследований и начали уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением бывшим председателем Конституционного Суда», – сказала она.

По ее словам, дело было возбуждено после обращения народного депутата, в котором говорилось, что экс-председатель КСУ незаконно назначил себе внештатных советников, что привело к лишним бюджетным расходам.

Сообщается, что сейчас следователи проверяют действия бывшего председателя КСУ на признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УКУ.

Напомним, Главу Конституционного Суда Станислава Шевчука уволили с должности 14 мая 2019 года.

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