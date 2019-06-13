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Новости » Мир 13 июня, 2019, 16:20
Прежнюю власть Молдовы обвиняют в выводе государственных денег в оффшоры

Министр экономики и инфраструктуры правительства Майи Санду Вадим Бринзан заявил, что бывшая власть в последние дни выводит со счетов государственных предприятий в офшоры крупные суммы денег.

Об этом он рассказал на брифинге в четверг, который транслировался в эфире tv8, передает Европейская правда.

«У нас есть информация о том, что в последние дни произошло снятие значительных средств со счетов государственных компаний, наличными или переводами на офшорные счета, что очень подозрительно и вызывает опасения», – сказал министр.

Он обратился к должностным лицам в министерствах экономики и финансов, а также директоров государственных компаний, призвав их воздержаться от совершения сомнительных сделок. Он призвал их проявить мужество, не подписывать документы и не участвовать в незаконных действиях прежнего правительства.

Министр также предупредил Европейский союз, США, МВФ и Всемирный банк о незаконном выводе капиталов из Молдовы.

Бринзан утверждает, что будет проведен детальный аудит всех подобных транзакций, и, если будет доказано, что государственное имущество было растрачено, всех виновных привлекут к ответственности.

Напомним, Путин выразил поддержку Додону и сравнил Молдову с Украиной.

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