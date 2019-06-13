Прежнюю власть Молдовы обвиняют в выводе государственных денег в оффшоры

Министр экономики и инфраструктуры правительства Майи Санду Вадим Бринзан заявил, что бывшая власть в последние дни выводит со счетов государственных предприятий в офшоры крупные суммы денег.
Об этом он рассказал на брифинге в четверг, который транслировался в эфире tv8, передает Европейская правда.
«У нас есть информация о том, что в последние дни произошло снятие значительных средств со счетов государственных компаний, наличными или переводами на офшорные счета, что очень подозрительно и вызывает опасения», – сказал министр.
Он обратился к должностным лицам в министерствах экономики и финансов, а также директоров государственных компаний, призвав их воздержаться от совершения сомнительных сделок. Он призвал их проявить мужество, не подписывать документы и не участвовать в незаконных действиях прежнего правительства.
Министр также предупредил Европейский союз, США, МВФ и Всемирный банк о незаконном выводе капиталов из Молдовы.
Бринзан утверждает, что будет проведен детальный аудит всех подобных транзакций, и, если будет доказано, что государственное имущество было растрачено, всех виновных привлекут к ответственности.
Напомним, Путин выразил поддержку Додону и сравнил Молдову с Украиной.
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