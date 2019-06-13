Превращение «Слуги народа» в БПП: нардеп спрогнозировал судьбу партии Президента

Для Украины будет очень плохо, если Владимир Зеленский получит абсолютную власть в стране.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины Юрий Бублик.

Господин Бублик отметил, что он является сторонником сильной президентской модели власти, но пока в Украине есть парламентско-президентская модель. Поэтому Зеленскому придется с кем-то делить парламентскую власть.

«Если Зеленский получит абсолютную власть, это будет беда для Украины. Абсолютная власть даже хорошего человека никогда не делала лучше. Поэтому власть нужно разделять», – отметил Бублик.

В частности политик считает, что команда Зеленского точно не будет делиться властью с «Батькивщиной». По его мнению, Юлия Владимировна будет требовать пост премьера, на что Зеленский точно не согласится.

«Поэтому будут искать других союзников. Относительно своих предположений, союза с Оппоблоком я не исключаю. Они мировоззренчески очень похожи между собой. Я как украинский националист не вижу между ними разницы. Например, у них одинаковые вопросы по языку и Москвы. Мировоззренчески они одинаковые», – убежден Бублик.

Кроме этого, по его словам, анализируя список команды Зеленского, он очень трудно представляет, как можно держать их монолитно до кучи.

«Я знаю БПП в парламенте текущего созыва – это была уйма подгрупп. Их было настолько трудно сплотить, чтобы пришли в парламент, мотивировать проголосовать солидарно за какое-то решение... Боюсь, похожая ситуация будет и в команде Зеленского. Я изнутри знаю это болото», – добавил гость программы.

Напомним, 21 мая Президент Владимир Зеленский издал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов. Указом он назначил внеочередные выборы в ВРУ на 21 июля 2019 года.

24 мая в Украине началась избирательная кампания внеочередных выборов в Верховную Раду.

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