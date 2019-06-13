После избиения гитарист группы Ляпис Трубецкой впал в кому: подробности

Гитарист групп Ляпис Трубецкой и Trubetskoy Руслан Владыко впал в кому после нападения неизвестного злоумышленника.

«Руслан получил тяжелую черепно-мозговую травму и сейчас лежит в реанимации в коме, – говорится в сообщении на Фб-странице группы.

Продюсер группы Евгений Колмыков отметил, что Владыко обнаружили без сознания в Минске после того, как он зашел в один из местных баров. Сразу после госпитализации его прооперировали, он на искусственной вентиляции легких.

Со слов сестры Владыко, при себе у Руслана была барсетка, в которой были деньги, банковские карточки, мобильный телефон. В реанимации музыканта доставили без личных вещей.

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