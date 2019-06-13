«Подруга» для Зеленского: нардеп назвала цель визитов Тимошенко к Президенту

Все мы видели, как Юлия Владимировна очень хотела стать президентом. Так же сейчас она очень хочет стать премьер-министром Украины. И именно поэтому она так показывает свою значимость.

Такое мнение в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK высказала член депутатской фракции политической партии «Объединение «Самопомощь» Елена Сотник.

Елена Сотник, отвечая на вопрос, кто может стать следующим премьером Украины, отметила: "поскольку Президент Зеленский настроен менять страну и бороться с коррупцией, новым главой правительства должен стать человек, который будет помогать Президенту в этом, а не всаживать ему нож в спину.

«А относительно Юлии Владимировны, это классическая история. Она часто любит сдаваться, но вместе с тем – показывать свою значимость. Мы хорошо помним Трампа, помним американские переговоры, мы видели, как Юлия Владимировна очень хотела стать президентом. Так же сейчас она очень хочет быть премьер-министром Украины. И именно поэтому она так показывает свою значимость», – говорит Елена Сотник.

А встреча Тимошенко и Зеленского в АП, по словам народного депутата, не является чем-то чрезвычайным, ведь любой глава фракции Рады, если он захочет встретиться с Президентом, может себе такую встречу обеспечить.

«Зеленский давно эту позицию обозначил. Но я также убеждена, что Зеленский на сегодняшний день в вопросе назначения премьера думает исключительно о том, как ему реализовывать все те вещи, которые он и его команда обрисовали. А для этого, учитывая его молодую, энергичную команду, ему будут необходимы профессионалы. Поэтому я думаю, что Зеленский будет исходить из того, где ему найти в команду человека, который является профессионалом, который сможет реализовывать совместно с ним его программу, а не вставлять ему нож в спину, как это могут сделать некоторые политики»,– прокомментировала Елена Сотник.

Напомним, в среду, 12 июня, в Администрации Президента прошла встреча Владимира Зеленского с нардепом и лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко.

На сайте Тимошенко говорится о том, что на встрече говорили о текущей ситуации в стране, досрочные парламентские выборы и о том, как воплотить в жизнь изменения, которых от новой власти ожидают люди.

Также напомним, что Юлия Тимошенко заявила, что партия «Батькивщина» не будет в оппозиции к новой украинской власти, даже если ее не возьмут в коалицию в Верховной Раде.

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