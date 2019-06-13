Партнер для «Слуги народа»: Поживанов спрогнозировал варианты

Полного большинства в политсиле Президента Владимира Зеленского в парламенте следующего созыва не будет.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил народный депутат нескольких предыдущих созывов Михаил Поживанов.

Екснардеп убежден, что политическая сила Владимира Зеленского «Слуга народа» не может самостоятельно сформировать коалицию. С его слов, сейчас, выбирая определенную политическую силу, украинцы действительно избирают Премьер-министра, поскольку на основе избранных партий будет формироваться коалиция, которая и предложит руководителя правительства.

В то же время он сомневается в том, что результаты выборов будут соответствовать результатам соцопросов, которые сейчас публикуют. По его убеждению, расстановка сил еще изменится.

«Не будет полного большинства у Зеленского, не будет таких процентов у Оппозиционного блока. Будет процентов 10 у Смешко. Как получится между «Европейской Солидарностью», «Голосом» и блоком патриотических сил, в моем понимании, 8% они поделят между собой, а кто кому сколько даст и кто останется на «нулях»? Или же они возьмут по два процента – и никто не пройдет», – прогнозирует Михаил Поживанов.

По его мнению, есть вероятность, что «Слуга народа» будет создавать коалицию с политсилой Игоря Смешко «Сила и честь».

Напомним, как свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» в течение 6-9 июня, лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 47,5% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.

Председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков указал на особенности будущей коалиции.

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