Организация Freedom House назвала аннексированный Крым территорией без свободы

Международная правозащитная неправительственная организация Freedom House включила оккупированный Крым в список мест без свободы.

Об этом сообщает Укринформ.

«Международная организация Freedom House в ежегодном отчете Freedom in the World 2019 отнесла оккупированный Крым в места без свободы. Его оценка составляет 8 баллов из 100», – сообщили в Крымскотатарском ресурсном центре со ссылкой на официальный сайт Freedom House.

Эксперты Freedom House считают, что в оккупированном Крыму нарушаются политические и гражданские права жителей Крыма.

«Оккупационное правительство жестко ограничивает политические и гражданские права, заставляет замолчать независимые средства массовой информации и применяет антитеррористические и другие законы против политических диссидентов. Много украинцев были депортированы или иным образом были вынуждены покинуть Крым. Члены коренного крымскотатарского меньшинства, многие из которых открыто выступают против российской оккупации, подвергаются особенно острым репрессиям со стороны власти», – говорится на сайте организации.

Freedom House ежегодно публикует отчет о состоянии свобод в мире, который позволяет сравнить политические и социальные условия жизни людей в разных странах мира. Каждая страна получает оценку по шкале от нуля до 100.

Россия, согласно оценкам Freedom House, набрала в этом году лишь 20 баллов из 100. В списки мест без свободы также попали регионы, в которых расположены российские войска: Южная Осетия в Грузии (10 баллов) и Приднестровье (24 балла).

Рейтинг Украины – 60 из 100 – «частично свободная» страна.

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