Омелян утверждает, что не будет принимать участия в парламентских выборах

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что не намерен принимать участие в досрочных парламентских выборах, запланированных на 21 июля.

Соответствующее заявление он сделал в эфире одного из телеканалов, передает 112.ua.

«Я сознательно принял для себя решение не участвовать в этой предвыборной кампании. Здесь такая странная политическая вакханалия происходит, что я, наверное, лучше подожду, посмотрю со стороны... Если буду полезен – нужен Украине, я всегда готов принести пользу в том направлении, которым будет возможность заниматься. Сейчас это мое окончательное решение – что в этой парламентской кампании я участвовать не буду», – сказал Омелян.

Напомним, ЦИК зарегистрировала еще 17 кандидатов в нардепы.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.