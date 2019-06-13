Омелян рассказал о достижениях министерства за последние 3 года

Министерству инфраструктуры за три года удалось отремонтировать более 7 тысяч километров дорог, удвоить пассажиропоток авиаперевозок – до 20 миллионов пассажиров в год. Кроме того, был достигнут стабильный рост грузоперевозок в морской отрасли.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Комментарии» на телеканале ZIK рассказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Он выразил убеждение, что Кабинет министров Владимира Гройсмана со своей работой справился по меньшей мере на твердую четверку.

«Мы получили экономику Украины в плохом состоянии. Фактически, правительство Яценюка за два года после Революции достоинства вывел ее из кризиса, но нам удалось добиться постоянного роста. Мы видим плюсы по всем макрофинансовых показателях», – отметил чиновник.

В частности, комментируя вопрос инфраструктуры, он подчеркнул, что правительству удалось восстановить дорожную отрасль «фактически с нуля».

«Мы получили ее с миллиардными долгами, а сейчас видим, что в каждой области запущено строительство дорог. При этом, есть еще что делать, ведь с 1980 года дороги практически не ремонтировались. Тем не менее, прогресс впечатляющий – сделано свыше 7 тысяч километров дорог по всей стране», – рассказывает Владимир Омелян.

Он также отметил, что в 2018 году Украина стала рекордсменом Европы по темпам роста рынка авиаперевозок.

«Лучше нас не было никого. За три года мы удвоили пассажиропоток с 10 миллионов до 20. Имеем очень хорошие показатели по морской отрасли, что является еще одним свидетельством того, что экономика развивается. В частности, в этом году у нас 12% плюс по грузоперевозкам и 20% – по контейнерових перевозках», – резюмировал чиновник.

Напомним, самый крупный и самый дешевый автобусный перевозчик Европы Flixbus начал свою работу в Украине.

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