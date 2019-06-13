Надо идти в отставку: вместо повышения зарплаты Лубкивский посоветовал министру Реве уйти с должности

Вместо того чтобы делать заявления о повышении зарплаты, я бы на месте Андрея Ревы ушел в отставку. Благодаря этому можно будет сэкономить его высокую зарплату, которая останется в зароботном фонде.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Маркиян Лубкивский.

Комментируя возмущение общества на огромные зарплаты некоторых чиновников, господин Лубкивский считает, что здесь речь идет о вопросах справедливости и неравномерного распределения средств. В частности он отметил, что если зарплата у министра социальной политики Андрея Ревы составляет 120 тысяч гривен, то это в тридцать раз больше, чем минимальная зарплата.

«Это вопрос неравенства, и мне кажется, это больше всего обижает и возмущает людей. Потому что люди работают, пожалуй, не меньше, а возможно и больше, чем министр социальной политики, но получают в 30 раз меньше. Поэтому я бы на месте господина Ревы ушел в отставку, надо оставлять свою должность. Ничего страшного не произойдет. Можно будет сэкономить его высокую зарплату, которая останется в зароботном фонде», – отметил Лубкивский.

Также, по его словам, не надо забывать, что Украина, действительно, остается самой отсталой страной Европы в вопросах экономического развития и благосостояния людей. И это факт, который подтверждается исследованиями ООН и других международных структур.

«С другой стороны, в этом году Украине нужно возвращать огромные долги, и это тоже вопрос, который сегодня бьет по нам и будет преследовать правительство и следующее после того, как пройдут парламентские выборы», – прокомментировал Чрезвычайный и Полномочный посол Украины.

Напомним, министр социальной политики Андрей Рева считает, что люди, которые оперируют или являются распорядителями средств на миллиарды гривен, должны получать такую зарплату, чтобы у них не было соблазна.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.