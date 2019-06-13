На Зеленского подали в суд за незаконное увольнение членов Высшего совета правосудия

Член Высшего совета правосудия Андрей Василенко, которого уволил президент Владимир Зеленский, подал судебный иск к Кассационного административного суда.
Как пишет Слово и Дело, об этом говорится на госпортале Судебная власть Украины.
Истец хочет, чтобы суд признал противоправным и отменил указ президента Украины, которым 10 июня было отменено его назначение в ВРП по квоте Главы государства. Того же дня Зеленский своим указом отменил назначение другого члена ВРП Михаила Исакова.
По делу Василенко назначен состав суда в количестве пяти служителей Фемиды. Докладчиком определен судью Игоря Дашутина.
В администрации действующего президента подчеркнули, что Зеленский отменил два указа своего предшественника Петра Порошенко о назначении членов Высшего совета правосудия как незаконные.
Также, 12 июня Высший совет правосудия опубликовал сообщение, в котором отметил, что Василенко и Исаков написали заявления о предоставлении им отпуска без сохранения заработной платы.
Напомним, Высший совет правосудия получила от Администрации президента указы Владимира Зеленского, которыми он отменил назначение членов ВРП Михаила Исакова и Андрея Василенко.
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