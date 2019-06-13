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Новости » Мир 13 июня, 2019, 11:23
На Индию надвигается циклон – эвакуировали 300 тысяч человек

Из-за тропическогоо циклона «Ваю», который может обрушиться на Индию в течение ближайших 24 часов, в штате Гуджарат на западе страны введен в действие план массовой эвакуации.

Об этом сообщило индийское министерство внутренних дел, передает Синьхуа.

Согласно заявлению представителя МВД Индии, тропический циклон «Ваю» в ближайшее время обрушится на запад Индии. Под ударом окажутся районы штата Гуджарат и часть районов штата Махараштра.

В штате Гуджарат введен в действие план массовой эвакуации: около 300 тысяч жителей в экстренном порядке будут переселены в 700 хранилищ.

По словам главного министра штата Виджая Рупани, работа по эвакуации началась сегодня утром.

Сейчас центр циклона находится над морем, примерно через 200 км к западу от крупнейшего города Индии – Мумбаи.

По прогнозам, циклон достигнет побережья штата Гуджарат 13 июня.

 
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