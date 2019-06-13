На Сумщине шершень убил человека

Вчера, 12 июня, на Сумщине 38-летний мужчина умер от укуса шершня.

Как сообщил корреспонденту УНИАН сотрудник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Сумской области Владимир Крупецких, событие произошло 12 июня в районном центре Бурынь.

«Вчера в карете скорой помощи скончался 38-летний житель района. Его доставляли в больницу после укуса шершня. Полиция выясняет обстоятельства этого происшествия в рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст. 115 (убийство) УК Украины. Тело направлено в морг», – отметил правоохранитель.

Как сообщили УНИАН в областном управлении охраны здоровья, много опасных насекомых, укусы которых могут привести к летальному исходу, пробуждаются с приходом жары. Одним из них является шершень.

«Эти насекомые живут в густых старых лесах, но они строят свои гнезда и на чердаках домов, хозяйственных зданий или других сооружений. От одного укуса шершня умереть нельзя, его яд мало чем отличается от яда осы. Однако, если у человека есть аллергия на укусы насекомых, то даже один шершень представляет смертельную опасность», – говорится в сообщении.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Окончательная причина смерти мужчины будет установлена после соответствующих экспертиз.

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