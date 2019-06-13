На шахте Донецкой области погибли 2 горняка

Красноармейская местная прокуратура Донецкой области проводит досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, которые привели к гибели двух горняков.

Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.

Согласно сообщению, трагедия произошла на территории Частного акционерного общества «Шахтоуправление Покровское».

В частности установлено, что 12 июня, примерно в 14:20, во время доставки дизелевозом материалов для демонтажа механизированного комплекса лавы одним из элементов секции механизированной крепи, подвешенного к дизелевозу, прижало к стене 36-летнего горняка, который контролировал этот процесс. Получив открытую рану правой паховой области с повреждением сосудистого нервного пучка, открытый перелом костей таза, пострадавший скончался на месте.

Кроме этого, в тот же день, примерно в 20:30, 41-летний горняк, выполняя подземные работы по обслуживанию конвейера на 12 южном конвейерном штреке, попал под конвейерную дробилку. Полученные мужчиной многочисленные травмы также оказались смертельными.

По указанным фактам в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 272 УК Украины.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагической гибели шахтеров.

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