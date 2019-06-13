На Прикарпатье пытаются отменить незаконную приватизацию земли стоимостью 4 млн грн

На Прикарпатье Коломыйской местной прокуратурой предъявлено исковое заявление в Снятинский районный суд в интересах государства в лице местного сельского совета о признании незаконным и отмене решения органа местного самоуправления и истребовании земельного участка из чужого незаконного владения.

Об этом сегодня, 13 июня, сообщил собкор IA ZIK.

Установлено, что земельный участок общей площадью 2 га и стоимостью 4 млн грн передан в собственность для ведения личного крестьянского хозяйства без законных на то оснований.

Лицом, данный земельный участок получило в собственность, ранее использовано право бесплатной приватизации.

Кроме того, после неправомерного получения в собственность земельного участка правонарушитель распорядился ею, заключив договор дарения.

Прокуратура требует через суд признать незаконным и отменить решение сессии сельского совета и истребовать земельный участок площадью 2 га из незаконного владения.

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