На Львовщине литературно-музыкальной композицией почтят память матери Ивана Франко

Родительская усадьба Ивана Франко в Нагуевичах организовывает литературно-музыкальную композицию «Матушка моя родная», посвященную 147 годовщине со дня смерти матери Каменяра Марии Кульчицкой.

Мероприятие состоится в пятницу, 14 июня, в актовом зале Ясеницкого НПК.

Об этом IA ZIK сообщил директор заповедника Богдан Лазорак.

«Все начинается с мамы, – говорит Б.Лазорак. – 14 июня ясеницкие школьники почтят память мамы Франко, которая родилась в их селе.

Приглашаем всех желающих принять участие в интересном действе».

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