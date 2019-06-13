На Донбассе «горячо»: боевики 28 раз стреляли из гранатометов и минометов

12 июня вооруженные формирования Российской Федерации 28 раз нарушили режим прекращения огня. Из них три раза – с использованием запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.
Об этом сообщает Штаб ООС.
Боевики также обстреливали укранцев из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе «Восток» было 16 обстрелов возле Водяного Авдеевки, Марьинки, Широкиного, Новотроицкого, Старогнатовки, Лебединского и Талаковки.
В районе «Север» было 12 обстрелов возле Новолуганского, Новотошковского, Попасной, Новгородского, Зайцевого, Луганского, Южного.
Один украинский военный получил ранения. Однако ВСУ уничтожили одного боевика, а троих ранили.
От начала текущих суток было три обстрела позиций Объединенных сил.