На Донбассе «горячо»: боевики 28 раз стреляли из гранатометов и минометов

12 июня вооруженные формирования Российской Федерации 28 раз нарушили режим прекращения огня. Из них три раза – с использованием запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.

Об этом сообщает Штаб ООС.

Боевики также обстреливали укранцев из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе «Восток» было 16 обстрелов возле Водяного Авдеевки, Марьинки, Широкиного, Новотроицкого, Старогнатовки, Лебединского и Талаковки.

В районе «Север» было 12 обстрелов возле Новолуганского, Новотошковского, Попасной, Новгородского, Зайцевого, Луганского, Южного.

Один украинский военный получил ранения. Однако ВСУ уничтожили одного боевика, а троих ранили.

От начала текущих суток было три обстрела позиций Объединенных сил.

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