Митрополит Епифаний анонсировал реформы в ПЦУ

Православная церковь Украины должна отвечать вызовам времени и не нужно создавать дополнительные преграды для посещения храмов молодежью.

Об этом глава ПЦУ сообщил в Фейсбуке.

«Церковь должна отвечать на вызовы времени, поэтому очень важно, чтобы священники менялись, совершенствовались, понимали современные потребности общества, были знакомы с новинками, информационными технологиями. Наша православная украинская молодежь требует именно таких современных и в тоже время духовных пастырей.

Мы не должны создавать дополнительные препятствия для посещения храмов молодежью. Церковь готова находить ответы на запросы молодежи, ведь мы хотим, чтобы молодые люди чувствовали себя духовно уютно в наших храмах», – написал митрополит Епифаний.

Он анонсировал шаги, чтобы Церковь всегда отвечала на вызовы и сообщил, что это будет происходить постепенно.

«При этом, вероучения является неизменным, ибо истина не подлежит изменениям во времени. Реформы могут касаться социального служения, духовного образования, воскресных школ, традиций и обрядов, вносить нужные современные коррективы.

Главная реформа – внутренняя, которая заключается в том, чтобы в своей жизни христиане жили по Закону Божьему. В основе нашей жизни должна быть настоящая, библейская любовь. Где такая любовь – там будет Бог, и тогда все будет складываться хорошо», – пояснил митрополит Епифаний.

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