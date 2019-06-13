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Новости » Политика 13 июня, 2019, 21:25
МИД объяснил, почему называют премьер-министрами в Молдове двух людей

МИД Украины объяснил ситуацию относительно комментария по итогам визита спецпредставителя Украины Виктора Крыжановского в Молдову, где двух людей называли премьер-министром.

Об этом написал в Facebook заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

Он заявил, что «два премьера – это, как правило, многовато. И писать об обоих в одном сообщении – не ежедневное дело».

Несмотря на это, он считает, что нужно найти компромиссное сбалансированное решение и начать диалог.

«Именно поэтому, мы первые начали интенсивный диалог, и заочный, и очный, со всеми ключевыми игроками. Для этого важна не смена табличек, а доверчивое взаимодействие. Или мы теряем инициативу, или действуем уже. Мы – действуем!» – добавил он.

Добавим, в Молдове сейчас продолжается политический кризис. Там фактически произошло двоевластие.

 

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МИДновости Украиныновости политикиМолдоваВиктор Крыжановский
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2019-06-13 22:09 :51