Монополия «Слуги народа» в новой Раде: ученый предостерег от узурпации власти

Согласно исследованиям социологов, наибольшие шансы попасть в парламент имеет партия «Слуга народа». В партии говорят, что не нуждаются в коалиции с другими политсилами, потому что и так будут большинством. Однако, в молодой демократической стране такой план может иметь негативные последствия и спровоцировать узурпацию власти.

Об этом в программе «Комментарии» на телеканале ZIK рассказал кандидат философских наук Сергей Киселев.

«Партия «Слуга народа» имеет все шанс осуществить свою цель: после победы на парламентских выборах стать монопартией, которая не будет нуждаться в коалиции с другими политическими силами», — говорит Сергей Киселев.

Кандидат философских наук рассматривает эту идею под двумя углами и признается, что монополия партии в парламенте может навредить.

«Для президента монополия — это, безусловно, хорошо. Если работа партии будет реализовываться в русле общероссийских интересов, то и для народа нормально. Однако существует опасность хотя бы частичной узурпации власти», — поясняет Сергей Киселев.

Конечно, было бы более демократично, если бы в парламенте работала даже маленькая коалиция, отмечает кандидат философских наук.

«Вероятно, «Оппозиционная платформа — За життя» не будет членом коалиции, так же как и «Европейская солидарность». А вот «Батькивщина» и «Голос» могут зайти в парламент вместе со «Слугой народа». На господина Вакарчука надо еще посмотреть, на людей, которые дают ему советы», — комментирует Сергей Киселев.

Наверное, происходит диалог между Юлией Тимошенко и Владимиром Зеленским, считает кандидат философских наук.

«Здесь, пожалуй, есть подводное течение. На мой взгляд, наиболее вероятная коалиция может сложиться между Зеленским и Тимошенко, если им хватит 226 голосов. К слову, Тимошенко об этом в последнее время заявляет — она хочет стать премьером», — отмечает Сергей Киселев.

Читайте больше новостей на тему: коалиция

Читайте больше новости о: коалиция

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.