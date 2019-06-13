Месседж «э-ге-гей!» не сработает: надежды Зеленского на монополию в Совете поставлена под сомнение

Политический консультант Екатерина Одарченко сомневается в том, что политсила Президента Зеленского будет иметь в ВРУ следующего созыва «монополию», поскольку сейчас есть много участников избирательного процесса, и кроме того, люди на местах не будут голосовать за мажоритарщика, который является «парашютистом».

Об этом она заявила в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK.

Эксперт, комментируя первые назначения Президента Украины Владимира Зеленского, предостерегла, что в том бардаке, который происходит, можно не только ошибиться с кандидатурой, но и потерять самое главное – план работы каждой политической структуры. По ее словам, каждая партия, которая сейчас идет на выборы, имеет определенное политическое видение и программу работы. Зато сейчас людей выдвигают по другому «принципу»: «Пойдешь в Раду? Хорошо, записываем».

«А потом мы будем удивляться, почему есть люди в профильных комитетах - был тренером, стал председателем комитета по энергетике. В этом процессе вопрос не конкретно в личностях, а в самой сути процесса, который, как по мне, не достаточно здоровый», – считает Екатерина Одарченко.

Она убеждена, что если бы выборы состоялись осенью, ничего трагического за этот период не произошло бы, однако новые политические структуры могли бы качественно подготовиться.

Екатерина Одарченко отметила, что ситуация, когда Президент Порошенко имел достаточно большую полноту власти, однако в итоге к власти возникло большое недоверие общества, которое не увидело качественных изменений.

«У Зеленского эта ответственность очень большая, потому что он саккумулировал протестные настроения. По поводу того, что они будут иметь монопольное влияние в Совете, у меня есть достаточно большие сомнения, потому что все равно много сейчас участников избирательного процесса плюс люди на местах ориентируются как раз на личность. То есть люди за мажоритарщика, который является «парашютистом» и никогда там не был, голосовать не будут, и там месседж «э-ге-гей!» не сработает», – убеждена Екатерина Одарченко.

Как сообщалось, на внеочередных выборах в ВРУ сейчас имеют шанс попасть пять партий. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС с 26 мая до 7 июня. Так, за президентскую партию «Слуга народа» готовы проголосовать 48,5% опрошенных украинцев, которые определились с выбором.

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