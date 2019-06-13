Массовое вымирание растений: За последние 250 лет на Земле исчезло более 500 видов цветов

Ботаники из Великобритании обнаружили, что как минимум 571 вид цветковых растений был уничтожен с 1750 года.

Судя по всему, настоящее число вымерших видов гораздо больше, говорится в статье Guardian, пишет НВ.

Количество растений, которые исчезли из дикой природы, более чем вдвое превышает количество вымерших птиц, млекопитающих и земноводных вместе взятых. Новая цифра также в четыре раза превышает количество вымерших растений, занесенных в Красный список Международного союза охраны природы.

«Это гораздо больше, чем мы знали, и гораздо больше, чем должно было исчезнуть. Страшно не только за число 571, а и потому, что я думаю, что это грубая недооценка», – признает ведущий автор исследования – Мария Воронцова – из Королевского ботанического сада.

Исследователи заявили, что темпы вымирания растений сейчас в 500 раз выше, чем до промышленной революции, и этот показатель может быть занижен.

«Растения лежат в основе всей жизни на Земле. Они обеспечивают кислород, которым мы дышим, и пищу, которую мы едим, а также составляют основу мировых экосистем, поэтому вымирание растений – плохая новость для всех видов», – сказал доктор Эймар Ник Лугхадха из королевского ботанического сада, который был частью команды исследователей.

Причиной вымирания стала деятельность человека – люди уничтожают привычную среду обитания животных и растений, что приводит к сокращению биоразнообразия. Вероятно, на растения этот процесс имеет большее влияние. В отличие от животных, они не могут переместиться, когда их среда обитания оказывается разрушенной.

Мария Воронцова увидела это собственными глазами на Мадагаскаре, когда искала необычную траву Sartidia perrieri, собранную всего один раз в 1914 году.

«Мы обыскали холмы и горы... но ее там не было. В местах, где она должна расти, производится выпас скота, случаются регулярные пожары, к тому же люди там выращивают рис», – признается Мария Воронцова.

Анализ показывает, что наибольшее число видов растений вымерло на Гавайских островах (79). Следом идет Капская область ЮАР (37 видов). Среди лидеров по исчезновению растений также Австралия, Бразилия, Индия и Мадагаскар.

Напомним, утраченный баланс: о животных, которые исчезли и исчезают с территории Украины из-за человека.

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