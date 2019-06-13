Массовые сбои в мессенджере Telegram связаны с протестами в Гонконге, – Павел Дуров

Источником DDoS-атак, создавших 12 июня глобальные сбои в работе мессенджера Telegram, могла быть власть Китая.

Об этом в своем Twitter сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

I know that the connection issues are really annoying.



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Learn more:https://t.co/018qI4z5gp — Pavel Durovﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ (@NicoleH96372735) 13 июня 2019 г.

Он пояснил, что кибератака происходила одновременно с протестами в Гонконге, участники которых координировались через Telegram, а IP-адреса, использованные при атаке, были расположены преимущественно в Китае.

Напомним, что ранее сообщали о глобальный сбой в работе мессенджера Telegram.

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