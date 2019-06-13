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Новости » Мир 13 июня, 2019, 14:38
Массовые сбои в мессенджере Telegram связаны с протестами в Гонконге, – Павел Дуров

Источником DDoS-атак, создавших 12 июня глобальные сбои в работе мессенджера Telegram, могла быть власть Китая.

Об этом в своем Twitter сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

Он пояснил, что кибератака происходила одновременно с протестами в Гонконге, участники которых координировались через Telegram, а IP-адреса, использованные при атаке, были расположены преимущественно в Китае.

Напомним, что ранее сообщали о глобальный сбой в работе мессенджера Telegram.
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Павел ДуровTelegramновости мираКитайГонконг
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