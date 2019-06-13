Лидеры ЕС планируют принять решение о непризнании российских паспортов для украинцев, – СМИ

Лидеры ЕС на саммите 20-21 июня планируют принять решение, в котором заявят о непризнании паспортов, которые Россия незаконно выдает гражданам Украины.

Об этом стало известно брюссельскому корреспонденту Радио «Свобода» Рикарду Йозвяку, – передает Европейская правда.

По его информации, в проекте решения по итогам саммита будет немало упоминаний о россии, сообщил журналист в своем Twitter.

В частности, главы правительств и государств ЕС призывают Москву освободить удерживаемых в РФ 24 украинских моряков, захваченных у Керченского пролива. Как известно, 25 мая Трибунал ООН в Гамбурге обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и позволить им вернуться в Украину.

Также лидеры Евросоюза заявят о непризнании нелегально выданных Россией паспортов для украинцев и призовут к возобновлению переговорных усилий с целью реализации Минских соглашений.

Ранее сообщалось, что на саммите лидеры также примут решение о продлении экономических санкций против России еще на полгода

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