live
Aнонси
Анонс програми Прямим текстом: Зе рулить - 13.06.19, 21.35
Анонс програми Прямим текстом: Зе рулить - 13.06.19, 21.35
13 июня, четверг
Анонс програми Стежками війни: Спецвипуск - 13.06.19, о 23.00
Анонс програми Стежками війни: Спецвипуск - 13.06.19, о 23.00
13 июня, четверг
Анонс програми Злий дім за 15.06.19
Анонс програми Злий дім за 15.06.19
15 июня, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » Мир 13 июня, 2019, 13:06
Лидеры ЕС планируют принять решение о непризнании российских паспортов для украинцев, – СМИ

Лидеры ЕС на саммите 20-21 июня планируют принять решение, в котором заявят о непризнании паспортов, которые Россия незаконно выдает гражданам Украины.

Об этом стало известно брюссельскому корреспонденту Радио «Свобода» Рикарду Йозвяку, – передает Европейская правда.

По его информации, в проекте решения по итогам саммита будет немало упоминаний о россии, сообщил журналист в своем Twitter.

В частности, главы правительств и государств ЕС призывают Москву освободить удерживаемых в РФ 24 украинских моряков, захваченных у Керченского пролива. Как известно, 25 мая Трибунал ООН в Гамбурге обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и позволить им вернуться в Украину.

Также лидеры Евросоюза заявят о непризнании нелегально выданных Россией паспортов для украинцев и призовут к возобновлению переговорных усилий с целью реализации Минских соглашений.

Ранее сообщалось, что на саммите лидеры также примут решение о продлении экономических санкций против России еще на полгода

Читайте больше новостей на тему: паспорта РФ
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
ЕСРоссияУкраиненовости мирапаспорта РФ
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-06-13 14:02 :49