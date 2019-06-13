Львовяне спасаются от изнуряющей жары в фонтанах

Во Львове всю неделю держится 30-градусная жара. Львовяне спасаются от солнца в фонтанах.

Об этом сообщает корреспондент ИА ZIK.

В этом году июнь стал действительно летним месяцем. Температура в обед стабильно держится +30 градусов по Цельсию. Если долго ходить под палящим солнцем, то можно получить тепловой удар. Учитывая, что во Львове нет видимой реки, то львовяне оккупируют городские фонтаны в поисках свежести.

Наиболее популярны: «поющий» фонтан на площади Мытной и возле ТЦ «Форум», также традиционно завлекает людей фонтан рядом со Львовским национальным академическим театром оперы и балета имени Соломии Крушельницкой.

Напомним, до конца недели жара не покинет просторы Украины.

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