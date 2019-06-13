Климкин заявил, что Украина может вступить в ЕС примерно до 2035 года

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина может вступить в Европейский Союз в 2035 году.

Об этом сообщил Павел Климкин в Фейсбуке.

Он считает, что к тому времени должны реально прыгнуть выше головы, чтобы изменить Украину и украинцев.

«Если проанализировать ретроспективу расширение ЕС в последние годы, увидим, что с момента подачи заявки на вступление до момента получения членства проходило в среднем 10-12 лет. И это при том, что никаких проблем с предоставлением европейской перспективы для них в целом не было. Кстати, насчет вступления Болгарии и Румынии некоторые в ЕС до сих пор считает, что их приняли несколько поспешно. Поэтому считаем, здесь ничего сверхсложного, школьная арифметика: +/- 2035 год. При этом многие страны-члены будут максимально внимательно и даже предвзято проверять каждое наше достижение и шаг. Кстати, примерно такими же цифрами оперируют и наши европейские друзья и партнеры. И, к сожалению, Европа – это не только наши сторонники. А те, кто нам не слишком симпатизирует, вообще не хотят устанавливать какие-то конкретные сроки. Об этом тоже не забываем», – отметил Павел Климкин.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.