Хомчак о Керченском кризисе: Россия не собиралась выполнять нормы морского права

Недавно назначенный начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак прокомментировал события в Керченском проливе ноября 2018 года, когда российские силовики обстреляли и захватили три украинских военных корабля и экипажа.

В интервью Радио Свобода Хомчак рассказал, что общался с начальник Военно-морских сил Украины Игорем Воронченком по поводу событий в Черном море.

«Он (Воронченко – ред.) мне доложил, что это был не первый проход наших военных кораблей, что он отдавал команды, которые нужны были: возвращаться, когда их не пускали, когда они стояли, сделали заявку, что они готовы пройти под тем мостом, как это было в предыдущие разы. Провокация была с российской стороны, они же даже кадры показывали, как они это делали. То есть они не собирались просто выполнять нормы морского права, гуманитарного права. У военных есть свои законы. А так, как повела себя Россия у Керченского пролива – классификация была нашего руководства, что это открытая военная агрессия, и я с этим соглашаюсь», – сказал Хомчак.

Он подчеркнул, что украинские корабли не планировали вступать в противостояние с российскими, а намеревались пройти до определенного места базирования. По его словам, для оценки действий моряков с захваченных буксира и двух катеров их сначала надо вернуть из российского плена.

«Если идти туда – то это решение было принято соответствующими руководителями, которые в то время были, для того, чтобы пройти с целью усиления группировки в Азовском море. Они проходили открыто, заявили, что они идут, то есть так, как надо были идти судам через этот пролив – они проходили», – подытожил он.

Хомчак анонсировал, что ВМС Украины и в дальнейшем будут осуществлять проход военных кораблей через Керченский пролив, однако постараются избежать повторения ситуации, возникшей осенью прошлого года.

«Военные попытки – конечно, мы повторять так же, как оно было, не собираемся, но будем думать, как это делать так, чтобы не было таких последствий», – сказал он.

Читайте также: Кремль поставил Зеленскому ультиматумы

25 ноября 2018 года в Азовском море пограничники и сотрудники ФСБ России совершили силовой захват с применением оружия трех украинских военных кораблей и членов их экипажей. Несколько моряков при этом получили ранения. Россия обвинила 24-х украинских моряков в якобы незаконном пересечении границы России.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.