Хакеры шантажировали известную группу из-за неизданного материала: группа их перехитрила

Radiohead помешали попытке шантажа, выпустив 18 часов музыки, записанной во время создания их классического альбома OK Computer (1997). Сборник с названием Minidiscs [Hacked] можно прослушать бесплатно течение 18 дней или купить его электронную версию за £18.

Об этом сообщает Platforma.

Злоумышленники требовали у музыкантов $150 тыс., угрожая выложить записи в сеть. Впрочем, Radiohead их опередили и опубликовали невиданное в своем аккаунте на Bandcamp. Не совсем понятно, как именно злоумышленники получили студийные записи: взломали компьютер или похитили физические копии мини-дисков и после этого загрузили их в интернет.

«За 18 фунтов можно узнать, стоило ли нам оплатить тот выкуп», – заявил гитарист группы Джонни Гринвуд.

Все вырученные от продажи средства обещают перечислить общественно-политическому движению Extinction Rebellion, который борется с изменением климата.

Среди сокровищ, которые можно найти в коллекции: 12-минутная версия Paranoid Android, демо-запись Karma Police от Тома Йорка и десятки невыпущенных или незаконченных песен. Запись показывает кропотливую работу над созданием шедеврального альбома Radiohead.

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