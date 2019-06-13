ГПУ реорганизует управление, которое занимается делами Майдана

Генеральная прокуратура Украины собирается реорганизовать управление спецрасследований. Оно занимается делами Майдана, но там уверяют, что это никак не повлияет на расследование. Среди семей Героев Небесной сотни думают по-другому.
Об этом сообщает Адвокатская совещательная группа ссылаясь на приказ Луценко.
Приказ образовывает управление организации и процессуального руководства в уголовных производствах специальной категории и ликвидирует отдел организации и процессуального руководства досудебным расследованием, которое осуществляется следователями управления спецрасследований ГПУ.
«То есть создается управление прокуроров, которые будут осуществлять процессуальное руководство над расследованием дел Майдана и представлять государственное обвинение в суде», – говорят там.
В сообществе добавляют, что управление создают, что довести до логического завершения приговоры по делу Майдана.
Пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган говорит, что это никак не повлияет на расследование по делу Майдан. А Сергей Горбатюк продолжит председательствовать управлением спецрасследований ГПУ.
Она добавила, что реорганизация сугубо внутренняя и связана с тем, что по новому закону «О прокуратуре» ГПУ не может заниматься следствием и эта функция передана Государственному бюро расследований.
Как добавляет Общественное, по мнению адвокатки семей Героев Небесной сотни Евгении Закревской, реорганизация управления спецрасследований вернет «статус кво» и отсутствие координации между прокурорами в почти половине дел Майдана, которые не контролируются процессуальным руководством ГПУ в судах – то есть за эти дела никто не отвечает.
Закревская отметила, что в результате следствие вернется к «подвешенному состояния».
«То есть итог – сворачивание следствия относительно Майдана и отсутствие перспективы в судах в большинстве дел», – подчеркнула она.
Добавим, ранее в деле расстрелов на Майдане допросили руководителя спецотряда «Омега» Стрельченко.