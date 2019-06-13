Геращенко получила письма от украинских пленных моряков

Первый заместитель Председателя ВР Ирина Геращенко получила письма от военнопленных моряков, незаконно удерживаемых РФ в Лефортово.

Об этом она написала в Facebook.

«День важных писем! Получила письма от военнопленных моряков, незаконно удерживаемых РФ в Лефортово. От капитана Дениса Гриценко, его коллег Богдана Головаша, Юрия Безъязычного, Виктора Беспальченко», – написала она.

Геращенко отметила, что написала морякам еще в декабре 2018, но тюремная цензура передала им их только в конце марта.

«В письмах – благодарность Украине и украинцам за поддержку, за теплые открытки, особые переживания и боль – за семьи, которым сейчас труднее всего, просьба поддерживать семьи. Ребята пишут, что письма украинцев помогают им держать боевой дух. Что в свободное время много читают и учат иностранные языки. Что очень скучают по родным, морю и волнами, и верят, что Украина их вытянет», – добавила первый вице-спикер.

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