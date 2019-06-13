ЕС пытается остановить распространение вируса Эбола в Конго

После прошлогодней вспышки смертельно опасной лихорадки Эбола, эпидемия, которой страдает Конго, были зарегистрированы в соседней Уганде, ЕС решил принять дополнительные меры для того, чтобы остановить распространение болезни на весь регион.

С этой целью Евросоюз выделил дополнительно 3,5 млн евро на профилактические меры в странах, которые граничат с Конго, передает Укринформ со ссылкой на сайт Европейской комиссии.

«По мере того, как смертельная вспышка вируса Эбола в Демократической Республике Конго продолжается, ЕС объявил о предоставлении следующего транша чрезвычайного финансирования в сумме 3,5 млн евро, из которых 2,5 млн предназначены для Уганды, и 1 миллион – для Южного Судана», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Евросоюз действует совместно с другими международными донорами и в соответствии с региональной стратегии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), направленной на борьбу с Еболой.

Европейские деньги будут направлены на организацию первоочередных профилактических мер, таких как усиление медицинского наблюдения на локальном уровне, оборудование соответствующих санитарных пунктов на границах, подготовка и тренировки команд быстрого реагирования на вспышки болезни.

Отдельным направлением деятельности являются профилактические мероприятия для персонала, который работает на контактной линии, оказание психологической помощи населению и организация безопасного и достойного захоронения погибших людей. Значительная часть фондов будет направлена на оборудование медицинских пунктов и на разъяснительную работу с населением по мерам предосторожности против распространения эпидемии.

Как ожидается, помощь ЕС позволит местным органам здравоохранения усилить возможности по быстрому выявлению и реагированию на вспышки лихорадки.

С начала эпидемии лихорадки Эбола в ДРК в 2018 году, Евросоюз выделил на борьбу с болезнью и для ее профилактики более 17 миллионов евро, включая суммы, о которых было объявлено сегодня.

Как отметил еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и кризисного менеджмента Христос Стилианидес (Christos Stylianides), Евросоюз готов продолжить оказывать помощь в борьбе с эпидемией до ее полной локализации, так долго, как этого потребуют обстоятельства.

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