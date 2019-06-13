Экспертиза показала, что Ивасюк не мог совершить самоубийство, – эксперт

Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз осуществил экспертизу обстоятельств гибели композитора-исполнителя Владимира Ивасюка и пришел к выводу, что он просто физически не мог бы совершить самоубийство.

Об этом рассказал директор Киевского НИИ судебных экспертиз Александр Рувин, передает Укринформ.

«В процессе расследования дела о гибели Владимира Ивасюка уже была проведено определенное количество экспертиз, по результатам которых выявили определенные расхождения в выводах. Из-за того, что не было однозначного ответа, Прокуратура Львовской области обратилась в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз. Следственный эксперимент мы провели в мае этого года. Когда наши эксперты ознакомились с материалами дела, стало очевидным, что нужен экспертный эксперимент – подобный тем обстоятельствам, при которых погиб Ивасюк», – рассказал Рувин.

Он отметил, что эксперимент был осуществлен в лесном массиве, недалеко от места, где в 1979 году было обнаружено тело потерпевшего, в такое же время – месяц май.

«Наши эксперты проанализировали все материалы дела и подобрали похожее дерево – такой же породы подобного размера – соответствующей высоты, диаметра ствола, расположения веток... Одно слово, все элементы были подобраны ближе к той ситуации, которая была тогда», – уточнил он.

По его словам, в процессе эксперимента рассмотрели три ситуации.

«Первым решался вопрос, мог ли потерпевший сам залезть на дерево, на высоту ветви 1,7 метра, завязать узел и совершить самоубийство. Вторым – возможно ли инсценировать самоубийство с помощью подручных средств – лестницы, подставки и прочее, хотя на том месте ничего подобного обнаружено не было. И третье – возможно ли провести инсценировку самоубийства без применения этих подручных средств», – сказал директор НИИ.

Он добавил, что в ходе эксперимента был задействован статист, по всем внешним признакам больше похож на потерпевшего – такого же возраста, как Ивасюк, такой же массы тела, – но достаточно подготовленный физически.

«И в результате эксперимента было установлено, что завязать узел и провести инсценировку самоубийства даже очень сильный физически человек не смог бы. Очевидно, что ему для этого понадобилась бы чья-то помощь», – подчеркнул Рувин.

Также, по его словам, было установлено, что если бы были какие-то вспомогательные подручные средства типа лестницы или подставки, то чтобы завязать узел и провести инсценировку самоубийства, необходимо было задействовать двух людей, а если без подручных средств — как минимум три дополнительных человека, которые должны были бы это делать.

«Кроме того, эксперты также исследовали одежду, обувь потерпевшего — по фотографиям в материалах дела, описанием вещей, протоколами осмотра. Ведь если бы человек залезал на дерево, должны были бы остаться следы того, на подошвах, на одежде... Тем временем в протоколах осмотра указано, что их не было», – сказал Рувин.

Он также отметил, что по состоянию на сегодня экспертиза находится на стадии передачи следственным органам.

«Группа экспертов-медиков, с которыми мы сотрудничали, приобщает свою часть, и мы будем передавать материалы следственным органам, которые нам эту экспертизу назначали. Дальше будем смотреть, какое решение они примут. То есть мы предоставляем результаты исследования, а дальше слово за львовской прокуратурой», – сказал директор НИИ.

Композитора Владимира Ивасюка, который исчез 24 апреля 1979 года, нашли повешенным 18 мая 1979 года в военной зоне Брюховецкого леса недалеко от Львова. Тогда следствие выдвинуло версию самоубийства вследствие психического расстройства, и дело было закрыто за отсутствием состава преступления через два месяца – 18 июля 1979 года.

Тогда Ивасюку — известному композитору и исполнителю — было 30 лет. 4 марта 2019-го ему должно было исполниться 70 лет.

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