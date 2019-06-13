Экспертная комиссия Госкино не позволила второй сезон сериала «Сваты»

Экспертная комиссия при Госкино проголосовала за отказ в выдаче каналу «1+1» повторного прокатного удостоверения на второй сезон сериала «Сваты» производства ООО «Киноквартал».

За отказ проголосовали 15 членов комиссии, один член – за разрешение, двое заявили заранее о конфликте интересов, а один член комиссии не принимал участия в заседании из-за занятости на съемках. Фамилии членов комиссии не объявляли, но представителям «1+1» на устный запрос Госкино дало заполненные экспертные карты с решением и аргументацией. По словам председателя Госкино Филиппа Ильенко, карты были предоставлены членами экспертной комиссии накануне, 11 июня, пишет Детектор медиа.

Заместитель генерального директора «1+1 медиа» по правовым вопросам Вячеслав Миенко сообщил, что «1+1 медиа» подала заявление на обновления прокатного удостоверения на второй сезон сериала «Сваты» 28 мая 2019 года. По его словам, Госкино должно в течение пяти дней рассмотреть данное заявление, поскольку это заявление на повторную выдачу прокатного удостоверения.

В ответ на это председатель Госкино Филипп Ильенко отметил, что по закону в случае общественного резонанса и поступления жалоб на фильм или сериал Госкино имеет право рассматривать такое заявление в течение 25 дней, этот срок еще не завершился.

Представители группы «1+1 медиа» спросили у членов Экспертной комиссии о аргументы для отказа в выдаче прокатного удостоверения.

Член Экспертной комиссии Мария Гурская (программный директор канала «Эспрессо») сказала, что в сериале государственные учреждения подписаны на русском языке, а некоторые вывески – на украинском, из чего складывается впечатление, что Украина интегрирована в российское пространство. А также – что сериал развивает у украинцев комплекс неполноценности, унижает их достоинство, поскольку семья героев с украинской фамилией выглядит менее образованной, «деревенщиной», в отличие от семьи с русской фамилией. Она отметила, что в случае перемонтирования второго сезона и смены фамилии героев сериала экспертная комиссия могла бы согласиться на выдачу прокатного удостоверения.

Член Экспертной комиссии Сергей Оснач (представитель общественного движения «Отпор») спросил у представителей «1+1 медиа», волнует ли их, как воспримут семьи участников АТО и пострадавших в войне сериал, главную из ролей в котором исполняет «путинец» Федор Добронравов. На это господин Миенко ответил, что канал «1+1» всегда был патриотическим и уважал интересы зрителей.

В ответ на открытое обращение «1+1 медиа» о политическом давлении в вопросе выдачи прокатного удостоверения на сериал «Сваты» члены Экспертной комиссии заверили представителей «1+1 медиа», что никогда не испытывали давления от председателя Госкино или других сотрудников ведомства и даже между собой не обсуждают экспертные решения.

Филипп Ильенко отметил, что официальное решение Госкино будет опубликовано уже завтра, 13 июня. В ответ на ремарку господина Миенко, что решение теоретически может быть другим, он отметил: «Мы не имеем права принимать другое решение и будем вынуждены продолжать прокатное удостоверение втором сезона сериала «Сваты».

Напомним, 28 ноября 2017 года Министерство культуры Украины внесло российского актера Федора Добронравова, который снимается в сериале «Сваты» студии «Квартал 95», до так называемого «черного списка» – Перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

29 ноября 2017 года Государственное агентство Украины по вопросам кино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала «Сваты».

В конце 2017 года ТРК «Студия 1+1» обжаловала в суде внесение звезды «Сватов» Федора Добронравова в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

ООО «Киноквартал» также обжаловало в суде запрет трансляции сериала «Сваты» и внесении Федора Добронравова в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Ответчиками выступали Служба безопасности Украины, Министерство культуры Украины и Государственное агентство по вопросам кино.

17 января 2018 года Окружной административный суд города Киева отказался удовлетворить заявление об обеспечении иска ООО «Киноквартал» и остановить действие приказа Госкино об отмене прокатного удостоверения сериала «Сваты».

27 марта 2019 года Окружной административный суд Киева отменил запрет на въезд актеру «Сватов» Федору Добронравову и признал противоправным запрет сериала.

16 мая Шестой апелляционный административный суд не удовлетворил апелляционные жалобы СБУ и Госкино и подтвердил отмену запрета сериала «Сваты» и отмены запрета на въезд в Украину российскому актеру Федору Добронравову.

«1+1» сразу анонсировал возвращение сериала «Сваты» на экран. Также канал обратился в Госкино за обновлением прокатного удостоверения на второй сезон сериала «Сваты», срок действия на который завершился.

10 июня медиахолдинг «1+1 медиа» обвинил Госкино в затягивании возобновления прокатного удостоверения сериала «Сваты» несмотря на решение суда. Госкино отвергло обвинения и собрало 12 июня заседание Экспертного совета с участием представителей правообладателя и канала.

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