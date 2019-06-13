Ексчлен Венецианской комиссии обратилась к Зеленскому по поводу будущего решения КСУ

Сегодня вопрос относительно того, соответствуют ли Конституции досрочные выборы в ВРУ, является намного более актуальными, чем вопрос о выдвижении в одномандатных округах или следующего премьерства.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявила член Венецианской комиссии от Украины в 2009-2013 годах Марина Ставнийчук.

Комментируя закрытую встречу Президента Владимира Зеленского и лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, Марина Ставнийчук отметила, что ее сейчас беспокоят тенденции парламентских выборов.

«Одна из версий, что Владимир Зеленский с Юлией Владимировной обсуждали выдвижение в одномандатных округах и слаживания их позиций. Другая – что могли обсуждать вопрос следующего премьерства... Но в тысячу раз актуальнее вопрос, насколько соответствуют Конституции эти выборы. Это ключевой момент сегодня, и когда Юлия Владимировна призывает Владимира Зеленского в публичном пространстве не признавать – еще мы не знаем, какое будет решение Конституционного Суда, мы на него все ожидаем – но не признавать решение КСУ, игнорировать его – это уже ненормально», – заявила Марина Ставнийчук.

Она подчеркнула, что важным является то, чтобы досрочные выборы, которые будут происходить лишь за несколько месяцев до очередных, соответствовали букве и духу Основного закона.

Как сообщалось, 21 мая Президент Владимир Зеленский издал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов. Указом он назначил внеочередные выборы в ВРУ на 21 июля 2019 года.

62 нардепа обратились в КСУ относительно конституционности указа Президента о роспуске Верховной Рады.

11 июня КСУ завершил открытое заседание относительно конституционности указа Президента Зеленского о роспуске ВРУ.

Добавим, как свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» в течение 6-9 июня, лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 47,5% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.

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