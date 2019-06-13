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Новости » Политика 13 июня, 2019, 19:23
«Движение новых сил» Саакашвили представил своих кандидатов в Совет

13 июня Михеил Саакашвили представил список партии «Движение новых сил» для участия в досрочных выборах, которые состоятся 21 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую пресс-конференцию.

В первую десятку вошли:

  • Михеил Саакашвили – лидер партии «Движение новых сил»
  • Давид Сакварелидзе – экс-заместитель Генерального прокурора в Украине, соучредитель партии «Движение новых сил»
  • Олесь Доний – бывший народный депутат Рады
  • Наталья Жукова – двукратная чемпионка Европы по шахматам
  • Владимир Лановой, бывший министр экономики Украины
  • Елена Терещенко – жена мэра Глухова (Сумская область) Мишеля Терещенко
  • Дмитрий Булах – депутат Харьковского областного совета
  • Анна Соломатина – экс-глава департамента финконтроля НАЗК
  • Олег Михайлик – общественный активист
  • Игорь Черняк – адвокат, член правления «Харьковского антикоррупционного центра».

Напомним, 8 июня Саакашвили заявил об участии партии «Движение новых сил» во внеочередных выборах в Верховную раду. Саакашвили заявил, что в партии были проблемы с регистрацией и сбором средств на залог для участия в парламентских выборах, но «Движение новых сил» приняло решение самостоятельно бороться за проход в Верховную раду.

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выборыДвижение новых силМихаил Саакашвилиновости Украиныновости политики
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