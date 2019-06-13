«Движение новых сил» Саакашвили представил своих кандидатов в Совет
13 июня Михеил Саакашвили представил список партии «Движение новых сил» для участия в досрочных выборах, которые состоятся 21 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую пресс-конференцию.
В первую десятку вошли:
- Михеил Саакашвили – лидер партии «Движение новых сил»
- Давид Сакварелидзе – экс-заместитель Генерального прокурора в Украине, соучредитель партии «Движение новых сил»
- Олесь Доний – бывший народный депутат Рады
- Наталья Жукова – двукратная чемпионка Европы по шахматам
- Владимир Лановой, бывший министр экономики Украины
- Елена Терещенко – жена мэра Глухова (Сумская область) Мишеля Терещенко
- Дмитрий Булах – депутат Харьковского областного совета
- Анна Соломатина – экс-глава департамента финконтроля НАЗК
- Олег Михайлик – общественный активист
- Игорь Черняк – адвокат, член правления «Харьковского антикоррупционного центра».
Напомним, 8 июня Саакашвили заявил об участии партии «Движение новых сил» во внеочередных выборах в Верховную раду. Саакашвили заявил, что в партии были проблемы с регистрацией и сбором средств на залог для участия в парламентских выборах, но «Движение новых сил» приняло решение самостоятельно бороться за проход в Верховную раду.
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