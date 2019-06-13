Добывать газ в Черном море хочет Коломойский и ексдепутат Госдумы России, – расследование

Заявки на участие в государственном конкурсе на привлечение частного партнера для разработки и добычи нефти и газа на самом большом по площади участке «Дельфин» на Черноморском шельфе подали четыре компании. Среди них: американская Frontera Resources, которая сама и инициировала этот конкурс, Trident Black Sea бывшего депутата Государственной думы России Ильи Пономарева, азербайджанская компания Caspian Drilling Company LTD и «Укрнефтебурение», бенефициаром которой является украинский олигарх Игорь Коломойский.

Об этом сообщают журналисты программы «Схемы: коррупция в деталях», передает Радио Свобода.

Один из претендентов – компания Trident Black Sea. Она на 90% принадлежит Trident Acquisitions Corp, а еще на 10% – ирландской San Leon Energy PLC.

Ранее «Зеркало недели» сообщало, что ключевым акционером Trident Acquisitions Corp является Илья Пономарев – экс-депутат Госдумы, эмигрировавший из России в Украину. Еще 10% акций принадлежит совладельцу сети супермаркетов «АТБ» Геннадию Буткевичу.

Сам Пономарев в комментарии Радио Свобода отметил, что имеет гражданство Украины, но от российского отказался. И добавил, что компания Trident Black Sea в случае победы планирует инвестировать 1 миллиард долларов в разработку участка шельфа.

Другим претендентом является украинская компания «Укрнефтебурение». ЕЕ конечными бенефициарами через оффшорные компании является олигарх Игорь Коломойский, депутат от группы «Возрождение» Виталий Хомутынник и некогда российский, а теперь украинский бизнесмен Павел Фукс.

Caspian Drilling Company (CDC) была основана в сентябре 1996 года Государственной нефтекомпанией Республики Азербайджан (55%) совместно с «Санта-фе» (45%) на базе Морской разведывательной буровой компании СССР. От июня 2009 года Государственной нефтяной компании Азербайджана принадлежит более 92% CDC.

О компании Frontera Resources как потенциального фаворита этого конкурса «Схемы» рассказывали в начале июня.

Журналисты выяснили, что именно эта компания инициировала проведение конкурса. Кроме того, они обнаружили, что Frontera Resources имеет сомнительные проекты в Молдове и Грузии, а ее финансовый отчет за часть 2017 и 2018 годов свидетельствует о том, что компания является убыточной. Инвестиционный банкир Эрик Найман называет убыточность компании «хронической».

Согласно закону комиссия обязана определить победителя и предоставить предложение к Кабинету министров в течение месяца – то есть до 12 июля 2019 года. В свою очередь, правительство должно тогда заключить сделку в течение двух месяцев – до 12 сентября 2019 года.

Накануне глава Администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан призвал Кабинет министров продлить конкурс на право распределения нефти и газа на рекордной по площади участке «Дельфин» на Черноморском шельфе. Он отметил в своем официальном письме, что «искусственное уменьшение сроков выглядит неслучайным» и «как намеренно созданный барьер с целью быстрого розыгрыша в избирательный период стратегически важной нефтегазовой участка между «своими» и фирмами, которые преследуют исключительно спекулятивные цели». Однако его обращение министр энергетики и глава конкурсной комиссии Игорь Насалик не прислушался.

Потенциальные инвесторы имели 60 дней на подачу заявок. Условиями инвестора были – полтора миллиарда гривен инвестиций на разведку, по меньшей мере пять скважин за первые пять лет, а государственная доля прибыльной продукции должна составлять не менее 11%.

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