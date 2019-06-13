Дело о роспуске Рады КСУ продолжили рассматривать в закрытом режиме

Большая палата Конституционного Суда продолжает в четверг, 13 июня, рассмотрение дела относительно конституционности указа Президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады. Заседание проходит в закрытом режиме.

Об этом говорится в расписании заседаний КСУ на 13 июня.

«Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) указа Президента Украины «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов» (закрытая часть пленарного заседания)», – говорится на сайте суда.

Напомним, указ Зеленского о роспуске Рады сравнили с поступками Януковича и Порошенко.

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