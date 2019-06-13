Чиновника, заявившего о люстрации Богдана, Зеленский исключил из международной делегации

Президент Владимир Зеленский исключил из международной делегации в Гаагу заместителя министра юстиции Сергея Петухова, который заявил, что глава Администрации Президента Андрей Богдан подпадает под люстрацию.

Об этом свидетельствует указ №400 от 12 июня.

С 18 июня по 2 июля в Гааге состоится 22-я дипломатическая сессия Гаагской конференции по международному частному праву. В мае, за несколько дней до сложения полномочий, президент Петр Порошенко указом №230 создал делегацию Украины для участия в сессии. Он поручил возглавить ее Сергею Петухову.

Однако Зеленский внес изменения в этот указ, приказав вывести Петухова из делегации.

Вместо него делегацию возглавит посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.

Напомним, что глава АП Богдан занимал должность уполномоченного правительства по вопросам антикоррупционной политики в правительстве Азарова с марта 2010 по февраль 2011 года, а также с июля 2013 года по март 2014 года.

21 мая Зеленский подписал указ о назначении Богдана на должность главы Администрации Президента.

Должность главы Администрации Президента Украины предусмотрена п.5 ч.1 ст.2 закона Украины «Об очищении власти» как должность, по которой осуществляются люстрационные меры.

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