Четыре десятка лучших студентов вузов впервые получат стипендии имени Героев Небесной сотни

В этом году 40 лучших студентов вузов впервые получат академические стипендии имени Героев Небесной сотни – их кандидатуры отобрала Конкурсная комиссия, куда, в частности, вошли представители семей Героев.

Соответствующий протокол и список победителей были опубликованы 12 июня 2019 года на сайте МОН.

В ближайшее время это решение должно быть утверждено приказом МОН, а выплата стипендий начнется с 1 сентября. Ежемесячно в течение одного учебного года стипендиаты будут получать 2480 грн (для ЗВО ІІІ-ІV г.а.) или 1900 грн (для ЗВО І-ІІ г.а.).

«Этими стипендиями мы хотим поддержать активную и целеустремленную молодежь, которая не стоит в стороне от важных общественных процессов, а наоборот – прилагает все усилия, чтобы их основой были те ценности, за которые боролись Герои Небесной сотни. И в то же время это – наша дань Героям, которые погибли за свободное будущее Украины. Все номинации названы в честь молодых Героев Небесной сотни», – отметила Министр образования и науки Лилия Гриневич.

Так, назначено по 5 стипендий по специальностям:

«Агроинженерия» – имени Героя Небесной сотни Дмитрия Пагора;

«Архитектура и градостроительства» – имени Героя Небесной сотни Александра Плеханова;

«Инженерия программного обеспечения» – имени Героя Небесной Сотни Сергея Байдовского;

«Психология» – имени Героя Небесной сотни Юрия Дяковского;

«Экономика» – имени Героя Небесной сотни Дмитрия Чернявского;

«Военное управление (по видам вооруженных сил)» – имени Героя Небесной Сотни Ивана Тарасюка.

По 3 стипендии по специальностям:

«География» – имени Героя Небесной сотни Игоря Костенко;

«Сценическое искусство» – имени Героя Небесной сотни Сергея Нигояна.

По 2 стипендии по специальностям:

«Физическая терапия, эрготерапия» – имени Героя Небесной сотни Василия Моисея;

«Железнодорожный транспорт» –имени Героя Небесной сотни Владиславу Зубенко.

Как пояснил председатель Конкурсной комиссии Юрий Кращенко, в целом правительство учредил 50 стипендий Героев Небесной сотни – по 5 по десяти специальностям. Однако на конкурс по некоторым специальностям было номинировано меньше кандидатов, чем предусмотрено стипендий, или же они не соответствовали общим требованиям.

Так, претендовать на стипендию могли:

студенты, которые достигли значительных успехов в учебе и/или научной, общественной, спортивной (творческой) деятельности и получили право на академическую стипендию, занимают рейтинговые позиции в пределах 10 % первых по стипендиальным рейтингом;

курсанты, которые достигли значительных успехов в учебе и/или научной, общественной, спортивной (творческой) деятельности, образцовую воинскую дисциплину.

Каждое ЗВО может подать одного кандидата по каждой специальности. Соответствующий отбор проводил высший коллегиальный орган студенческого (курсантского) самоуправления.

Важно, что назначение стипендий осуществляется по результатам летней сессии, поэтому вузы должны после ее окончания подтвердить право кандидатов на академическую стипендию. От их оперативности зависит, насколько быстро МОН сможет окончательно утвердить решение конкурсной комиссии.

Справочно: в 2019 году на соискание стипендии имени Героев Небесной сотни учреждения высшего образования номинировали 92 студентов. Допущено к конкурсу в соответствии с формальными требованиями было 80 студентов. Из них Конкурсная комиссия отобрала 40 стипендиатов.

В состав комиссии вошли члены семей Героев Небесной сотни Инна Плеханова, Владимир Биланюк, Виталий Зубенко, Светлана Дяковська, Роман Моисей, Николай Тарасюк, а также представители министерств, имеющих в подчинении ЗИО – Министерства образования и науки, Министерства культуры, Министерства здравоохранения. Возглавил комиссию председатель Совета молодых ученых при МОН Юрий Кращенко.

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