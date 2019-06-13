live
Aнонси
Анонс програми Стежками війни: Спецвипуск - 13.06.19, о 23.00
Анонс програми Стежками війни: Спецвипуск - 13.06.19, о 23.00
13 июня, четверг
Ток-шоу “Народ проти”, 14.06.19 о 21:15
Ток-шоу “Народ проти”, 14.06.19 о 21:15
14 июня, пятница
Перша передача: Mazda CX-5, 15.06.19 о 10:00
Перша передача: Mazda CX-5, 15.06.19 о 10:00
15 июня, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » Общество 13 июня, 2019, 20:07
Чернобыль в тренде: блоггеры массово едут в зону отчуждения, чтобы привлечь больше фолловеров

Из-за мировой популярности мини-телесериала «Чернобыль» в зону отчуждения массово едут блоггеры, которые хотят выложить в Instagram свои «туристические» фото.

Подборку фотографий из Instagram сделал сайт Sad and useless.

Скрін
Скрин

В мае американский кабельный канал HBO, известный среди прочего и по сериалу «Игра престолов», представил мини-телесериал «Чернобыль», основанный на реальных событиях трагедии 1986-го года. Обозреватели со всего мира высоко оценили этот сериал и сейчас он занимает первое место в рейтинге на крупнейшем киносайте мира IMDB.

Скрін
Скрин

Охотники за популярностью рискуя своим здоровцям массово едут в Чернобыльскую зону отчуждением, чтобы сделать селфи и профессиональные фото и выложить их в Instagram. Однако много авторов отмечают, что таким образом блоггеры свидетельствуют лишь свое неуважение к памяти о жертвах ядерной катастрофы и не понимают масштабов трагедии.

Скрін
Скрин
Скрін
Скрин
Скрін
Скрин
Скрін
Скрин

Напомним, сериал «Чернобыль» увеличил поток туристов в зону отчуждения.

Читайте больше новостей на тему: Чернобыль

Полная или частичная перепечатка текста без письменного согласия редакции ИА ZIK запрещено и будет считаться нарушением авторских прав
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
ЧернобыльсоцсетифильмыЗона отчуждениясериалыблоггерыновости Украинытуризм
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-06-13 22:09 :21