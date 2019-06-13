Чернобыль в тренде: блоггеры массово едут в зону отчуждения, чтобы привлечь больше фолловеров

Из-за мировой популярности мини-телесериала «Чернобыль» в зону отчуждения массово едут блоггеры, которые хотят выложить в Instagram свои «туристические» фото.

Подборку фотографий из Instagram сделал сайт Sad and useless.

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В мае американский кабельный канал HBO, известный среди прочего и по сериалу «Игра престолов», представил мини-телесериал «Чернобыль», основанный на реальных событиях трагедии 1986-го года. Обозреватели со всего мира высоко оценили этот сериал и сейчас он занимает первое место в рейтинге на крупнейшем киносайте мира IMDB.

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Охотники за популярностью рискуя своим здоровцям массово едут в Чернобыльскую зону отчуждением, чтобы сделать селфи и профессиональные фото и выложить их в Instagram. Однако много авторов отмечают, что таким образом блоггеры свидетельствуют лишь свое неуважение к памяти о жертвах ядерной катастрофы и не понимают масштабов трагедии.

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Напомним, сериал «Чернобыль» увеличил поток туристов в зону отчуждения.

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