«Черепаха», «смирительная рубашка» и «заплыв»: бывший узник описал пытки, которые испытал на себе

Администрация исправительных колоний удается в жестких наказаний, независимо от уровня безопасности этого заведения. Существуют целые виды пыток – «заплыв», «черепаха», «смирительная рубашка». Заключенные знают, что жаловаться – неэффективно и опасно, ведь местные прокуроры с администрацией – «в одной спайке».

Об этом в эфире проекта «Общественная прокуратура» с Виталием Куприем на телеканале ZIK рассказал председатель ОО «Союз украинского единства» Олег Цвилый.

Он подчеркнул: в Замковой исправительной колонии №58 в Хмельницкой области – вопиющие нарушения прав человека. Это заведение – максимального уровня безопасности, поскольку наказание в ней отбывают за тяжкие преступления.

«Однако и их права нельзя нарушать. Худшее, что общественное сознание не сочувствует этим людям. Общество трудно убедить, что права человека следует соблюдать независимо от личности», – отметил Заплесневелый.

Он рассказал: наиболее вопиющее наказания осужденных в местах лишения свободы – изнасилование. В частности, это происходит и в указанном им заведении. Однако к пыткам прибегают не только в колониях строгого режима.

«Если взять Бердянскую исправительную колонию №77, то там минимальный уровень безопасности, там – осужденные, которые совершили преступление впервые», – отметил Цвилый.

По его словам, в колониях есть целые виды пыток.

«Например – «заплыв». Это когда тебя бросают на землю, на спину кто-то вылезает и начинает выламывать руки. Еще есть пытка, которая называется «черепаха». Человека заставляют немножко нагнутьсяь и бьют по затылку – для потери сознания. Есть еще «смирительная рубашка». Все это пытки, которые не оставляют синяков, хотя причиняют сильную физическую боль», – рассказал Цвилый.

Он признался: имел опыт пребывания в местах лишения свободы, поэтому «заплыв» и «смирительную рубашку» ощутил на собственной шкуре.

«Я знаю, как работает эта система, почему эти заключенные молчат и как трудно добиться справедливости», – подчеркнул эксперт.

Мол, модель, где заключенные передают жалобы – неэффективна, она осталась в наследство еще с Советского Союза.

«Например, пишете жалобу на неправомерные действия до Киева – в Генеральную прокуратуру, офис Уполномоченного. И эта жалоба проходит цензуру – вы отдаете ее в руки работнику, на которого жалуетесь. Они не принимают эти заявления. Жалобу выпустят лишь в том случае, когда будут знать, что за это им ничего не будет», – рассказал Заплесневелый.

Ведь, по его словам, местные прокуроры с администрацией – «в одной спайке», поэтому работникам колонии легко удается скрывать свои преступления.

«Это совсем не трудно, когда тебя страхует прокуратура и у тебя, скажем так, в плену все эти заключенные. Когда в места несвободы приезжает проверка и кто-то из заключенных жалуется, все знают что будет – проверка уедет, а узнику сделают еще хуже. Кроме того, есть не много людей, которые могут терпеть эту боль, которые принципиальны и пойдут до конца. Заключенные, находясь в закрытой системе, запуганы. Их используют друг против друга или против работников учреждения, которые не мирятся с бесчинством», – отметил эксперт.

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