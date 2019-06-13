Биолог рассказал, чем для людей опасно «цветение» моря

Вспышки размножения сине-зеленых водорослей в прибрежной зоне Черного моря может свидетельствовать о неблагополучном состоянии окружающей среды, вызванного нарушением биологического баланса в результате интенсивного загрязнения водоемов.

Об этом пишет доктор биологических наук Иван Русев, передает Укринформ.

«В прессе и на телевидении шквал информации о страшном «цветении» сине-зеленых водорослей в прибрежной зоне Черного моря. ... Специально прибыл в Одессу, чтобы ознакомиться с ситуацией. Убедился: массовое размножение сине-зеленых водорослей и их воспроизведение в огромных количествах в Одесском заливе создало беспрецедентно опасную экологическую ситуацию как для самого водоема, а также и для здоровья людей», – отметил Русєв.

По словам Русева, купание в период цветения сине-зеленых водорослей чревато для человека кожными высыпаниями по всему телу, могут появиться зуд, покраснение кожи, слизистой оболочки глаз и носа, а в случае заглатывание такой воды возможно повышение температуры, боли в животе, тошнота и рвота.

Кроме того, предостерегает ученый, рыбу, которая живет в такой воде, есть опасно. «Употребление загрязненной рыбы, а также моллюсков приводит к возникновению аллергических, желудочно-кишечных, раковых заболеваний и может привести к генетическим изменениям в человеческом организме на уровне мутагенных и тератогенных эффектов», – утверждает Русєв.

По его словам, сине-зеленые водоросли опасны для здоровья человека еще и потому, что производят так называемую печеночный яд - нодуларин. «В малых концентрациях это яд водорослей вызывает аллергические реакции. Водоросли могут быть особенно опасны для людей пожилого возраста и маленьких детей», – подчеркивает биолог.

Он отметил, что опасные токсины, выделяемые сине-зелеными водорослями, вызывают нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и амиотрофический боковой склероз (болезнь Лу Герига). «Анализ проб воды, отобранных во время массового цветения сине-зеленых водорослей, показывает, что они могут высвобождать значительное количество этого токсина, которая разносится водными и воздушными средами в окружающую среду. Именно сейчас такого типа токсин витает в воздухе над Одессой», – заявил Русев.

Он напомнил, что вспышки размножения сине-зеленых водорослей были в свое время замечены учеными-биологами в воде Сасыкского лимана, когда его превратили в закрытый водоем. Тогда стали цвести сине-зеленые водоросли, а в селах, прилегающих к лиману, начали регистрировать рост детской заболеваемости, аллергические и желудочные заболевания, снижение общего иммунитета к вирусным и респираторным заболеваниям.

Сегодня же, отметил Русев, массовые скопления сине-зеленых водорослей постепенно исчезают, разлагаясь и оседая на дно моря, при этом освобождая морские мелководья для отдыхающих. Однако расслабляться не стоит. «Подобные удары могут быть нанесены и по многим другим водоемам Украинского Причерноморья и, прежде всего, по таких полностью закрытых лиманах, как Сасык, Хаджибейский и другие», – подытожил ученый.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.