«Брат» Холодницкого, что развел Онищенко на $1 млн, сел за решетку на 6 лет

Сергей Лавров, который, назвавшись двоюродным братом руководителя САП, вымогал у экс-депутата ВР Александра Онищенко $1 млн за закрытие дела, приговорен к заключению на 6 лет.

Об этом пишет на своей Фейсбук-странице пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган.

«Помните «родственника» руководителя САП Назара Холодницкого, который за миллион с копейками баксов предлагал нардепу Онищенко решить вопрос о закрытии «газового дела»?

Прокуроры решили. По УПК. В Голосеевском райсуде Киева. Приговор – 6 лет за решеткой».

Как сообщалось, согласно обвинительному акту, подсудимый, реализуя свой преступный умысел, направленный на мошенническое завладение денежными средствами депутата Онищенко, с которым длительное время поддерживал дружеские отношения, придумал себе образ родственника Холодницкого и соответствующий стиль поведения.

В июне 2016 года он встретился с депутатом в ресторане «Салют» и сообщил ему, что является двоюродным братом главы САП, и готов за денежное вознаграждение обеспечить закрытие уголовного производства против Онищенко.

По его словам, для этого главе САП Холодницкому и директору НАБУ Артему Сытнику надо было дать взятку 1,2 млн долларов.

В августе 2016 года обвиняемый сказал депутату, что запрашиваемая сумма увеличилась до 2 млн долларов, из которой 1 млн должен быть предоставлен Холодницкому как аванс.

В ноябре 2016 года после получения от посредника Онищенко 1 млн долларов подсудимый был задержан правоохранителями.

В ходе досудебного расследования была проведена амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза в отношении Лаврова, согласно результатам которой обвиняемый на момент совершения преступления страдал последствиями органического поражения головного мозга совместного генезиса с эмоционально-волевой неустойчивостью и эпилептиформным синдромом в анамнезе. В то же время, по своему психическим по состоянию он мог осознавать свои действия и руководить ими и в принудительном лечении не нуждается.

Вместе с тем, в ходе судебного разбирательства было установлено, что обвиняемый 8 раз лечился в Одесской областной клинической психиатрической больнице.

Кроме того, в октябре 2016 года Лавров был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

На основании изложенного, с целью определения психического состояния подсудимого суд поручил провести комплексную психолого-психиатрическую экспертизу для определения вменяемости Лаврова.

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