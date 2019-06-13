«Брат» Холодницкого, что развел Онищенко на $1 млн, сел за решетку на 6 лет

Сергей Лавров, который, назвавшись двоюродным братом руководителя САП, вымогал у экс-депутата ВР Александра Онищенко $1 млн за закрытие дела, приговорен к заключению на 6 лет.
Об этом пишет на своей Фейсбук-странице пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган.
«Помните «родственника» руководителя САП Назара Холодницкого, который за миллион с копейками баксов предлагал нардепу Онищенко решить вопрос о закрытии «газового дела»?
Прокуроры решили. По УПК. В Голосеевском райсуде Киева. Приговор – 6 лет за решеткой».
Как сообщалось, согласно обвинительному акту, подсудимый, реализуя свой преступный умысел, направленный на мошенническое завладение денежными средствами депутата Онищенко, с которым длительное время поддерживал дружеские отношения, придумал себе образ родственника Холодницкого и соответствующий стиль поведения.
В июне 2016 года он встретился с депутатом в ресторане «Салют» и сообщил ему, что является двоюродным братом главы САП, и готов за денежное вознаграждение обеспечить закрытие уголовного производства против Онищенко.
По его словам, для этого главе САП Холодницкому и директору НАБУ Артему Сытнику надо было дать взятку 1,2 млн долларов.
В августе 2016 года обвиняемый сказал депутату, что запрашиваемая сумма увеличилась до 2 млн долларов, из которой 1 млн должен быть предоставлен Холодницкому как аванс.
В ноябре 2016 года после получения от посредника Онищенко 1 млн долларов подсудимый был задержан правоохранителями.
В ходе досудебного расследования была проведена амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза в отношении Лаврова, согласно результатам которой обвиняемый на момент совершения преступления страдал последствиями органического поражения головного мозга совместного генезиса с эмоционально-волевой неустойчивостью и эпилептиформным синдромом в анамнезе. В то же время, по своему психическим по состоянию он мог осознавать свои действия и руководить ими и в принудительном лечении не нуждается.
Вместе с тем, в ходе судебного разбирательства было установлено, что обвиняемый 8 раз лечился в Одесской областной клинической психиатрической больнице.
Кроме того, в октябре 2016 года Лавров был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.
На основании изложенного, с целью определения психического состояния подсудимого суд поручил провести комплексную психолого-психиатрическую экспертизу для определения вменяемости Лаврова.