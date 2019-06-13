Боевики семь раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе

По состоянию на 12 часов сегодня, 13 июня, российско-оккупационные войска осуществили 7 обстрелов.

Об этом сообщает пресс-центр Минобороны.

«На Луганском направлении имеем случай применения противником артиллерии калибра 152 мм. Произошло это в начале текущих суток, когда оккупанты со стороны города Первомайск выпустили 5 снарядов по опорным пунктам подразделений Вооруженных Сил Украины неподалеку Боровского», – говорится в сообщении.

Как отмечается, в начале суток состоялся 15-минутный обстрел из автоматического гранатомета и стрелкового оружия позиций наших войск вблизи Луганского.

«С 6.40 до 7.05 под огнем из гранатометов различных систем и стрелкового оружия находились защитники населенного пункта Золотое-4. Также на позициях подразделений Объединенных сил в этом районе в это время разорвались 15 мин калибра 82 мм», – добавили в ведомстве.

Также возле Зайцевого оккупанты после 10.30 применили ручные противотанковые гранатометы.

Кроме того, на Донецком направлении враг с началом суток использовал стрелковое оружие во время провокационного обстрела военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые выполняют боевые задачи вблизи Водяного.

«Из стрелкового оружия и станковых противотанковых гранатометов российско-оккупационные войска с 11.25 до 12.00 обстреляли защитников Широкиного. А в районе Новоселовки Второй оккупанты из в полвосьмого утра в течение 45 минут вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и противотанкового ракетного комплекса», – отметили в Минобороны.

По имеющейся информации, потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Потери противника в результате ответного огня со стороны наших подразделений уточняются

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