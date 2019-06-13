Боевики девять раз обстреливали позиции украинских военных

С начала суток боевики 9 раз обстреляли позиции украинских войск. Один военный получил боевую травму.

Об этом сообщает Штаб ООС.

«Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерии калибра 152 мм, минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», – говорится в сообщении.

В районе позиций «Восток» противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил, из них: в районе населенного пункта Водяное, по направлению Азов – из стрелкового оружия; Новоселовка вторая, с направления населенного пункта Крутая Балка – гранатометы различных систем; Широкиное вблизи, со стороны населенного пункта Саханка – из ручного противотанкового гранатомета; Новотроицкое, по направлению Докучаевска – гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы; Лебединское, со стороны населенного пункта Саханка – крупнокалиберные пулеметы.

В районе "Север" противник осуществил четыре обстрела позиций Объединенных сил: в районе населенного пункта Боровское, по направлению Первомайска - из артиллерии калибра 152 мм; Луганское, по направлению Калиновки – автоматический гранатомет; вблизи населенного пункта Золотое-4, с направления Золотое-5 – 82 мм минометы, гранатометы различных систем, стрелковое оружие; Зайцевое – ручной противотанковый гранатомет.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил боевую травму.

На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

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