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Новости » Политика 13 июня, 2019, 11:41
Апелляционный суд начал рассмотрение жалоб на приговор Януковичу в деле о госизмене

Киевский апелляционный суд начал рассмотрение жалоб защитников экс-президента Виктора Януковича на приговор Оболонского райсуда Киева, согласно которому он был осужден на 13 лет лишения свободы за государственную измену.

Об этом сообщает Укринформ.

В зале суда присутствуют адвокаты Януковича в этом деле Виталий Сердюк, Андриана Фозекош, Богдан Биленко, Александр Горошинский, Игорь Федоренко, Александр Байдык, Юрий Рябовол и прокурор ГПУ Руслан Кравченко.

Апелляционные жалобы на приговор Януковичу рассматривает коллегия судей в составе председательствующего судьи Юрия Трясуна, Новова Сергея, Ивана Мосьондза, Александра Журавля и Оксаны Павленко.

Председательствующий судья вскоре после начала заседания объявил, что суду необходимо определить запасного судью для рассмотрения этого дела, и суд удалился в совещательную комнату.

Как сообщалось, в январе суд Киева признал экс-президента Украины Виктора Януковича виновным в государственной измене. Его приговорили к 13 годам лишения свободы.
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