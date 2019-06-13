АП против Луценко: эксперт спрогнозировал, какая из сторон проиграет

В отличие от Кабинета Министров, Генпрокурор Юрий Луценко не привязан к результатам выборов. Более того, нет сомнений, что Луценко будет находиться на своем посту до избрания нового парламента, а также пока там не будет создана коалиции. То есть он будет занимать свою должность еще как минимум пять или шесть месяцев.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Комментарии» телеканала ZIK рассказал политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Сейчас Юрий Луценко думает только о себе и своем политическом будущем, которое будет зависеть от того, как он выйдет из ситуации конфронтации с Зеленским. Но уже точно можно сказать, что сейчас генпрокурора Луценко ничто не обязывает идти в отставку. Ведь он, в отличие от Кабинета министров, не привязан к результатам выборов.

«Я даже не сомневаюсь, что Луценко будет находиться на своем посту до избрания нового парламента, а также до тех пор, пока там не будет создана коалиция. То есть он может быть Гепрокурором еще как минимум пять или шесть месяцев», – сказал Голобуцкий.

Также он подчеркнул, что пока рейтинг Зеленского и его партии высокий, ему не за что переживать. Но учитывая украинскую историю, это продлится недолго, до полугода.

«Если мы сейчас кого-то и материм, уже завтра они могут нам казаться другими. Поэтому, например, назначение в СБУ сейчас избирателей Зеленского не волнуют, потому что они не соединяют причины и последствия. Как только они поймут, что ничего не меняется, тарифы не снижаются, то его снесут или олигархи, или народ», – прокомментировал он.

Поэтому, по его словам, все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация, будет ли экономический кризис, новые проблемы с Россией и не только.

«Новые вызовы будут уже перед Зеленским, а не Луценко или Порошенко. Поэтому то, как Зеленский с этим всем справится, и будет зависеть позиция того же Луценко, который, по инсайдерской информации, играет еще в игру и с американцами», – добавил Голобуцкий.

Напомним, в мае 2019 года Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что не собирается бороться за место в Верховной Раде. Хотя еще осенью задумывался о возвращении в политику.

Сам же Луценко не видит оснований для своей отставки.

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