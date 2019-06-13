Ахметов проиграл суд Коломойскому на 1,3 млрд грн

7 июня Хозсуд Днепропетровской области удовлетворил иск ООО «Спирит Финанс» к ПАО «Южный горно-обогатительный комбинат» (в деле №904/4009/18) и решил взыскать с ответчика в пользу истца 1,3 млрд грн.

Согласно судебным материалам, в сентябре 2017 года общее собрание акционеров ПАО «Югок» приняло решение о выплате дивидендов на 16,16 млрд грн (10,16 грн из расчета на одну простую акцию), передает Finbalance.

Как отмечается, в установленный законом срок дивиденды не были выплачены для ряда акционеров компании, в т.ч. Мелчет Инвест Лимитед (Багамы), Дакстон Холдингз Лимитед (Кипр), Лакрино Инвестментс Лимитед (Кипр), Милнербей С.А. (Британские Виргинские острова), Бриммилтон Лимитед (Британские Виргинские острова), Ренальда Инвестментс Лимитед (Кипр).

В мае-2018 указанные акционеры ПАО «Югок» на основании договоров факторинга отступили соответствующие права требования для ООО «Спирит Финанс» в размере 1,17 млрд грн.

Однако ПАО «Югок» денежные обязательства перед ООО «Спирит Финанс» также не выполнило.

В рамках указанного судебного спора ПАО «Югок» подавало встречный иск с требованием признать притворными (фактически агентским) упомянутые договоры факторинга. Однако суд отказался удовлетворить эти требования ПАО «Югок».

По данным госреестра, конечным бенефициаром ПАО «Южный горно-обогатительный комбинат» является Ринат Ахметов.

Учредителем ООО «Спирит Финанс» указанное ООО «Спирит Солюшнс», учредителями которого в свою очередь есть ряд физлиц. Среди них – в т.ч. Артем Замша, который с 2013 года является директором обанкротившейся компании «Аэросвит» и назначался главой наблюдательного совета Стахановского завода ферросплавов (эти структуры связывали с «приватовцами»).

Как писал Finbalance, упомянутая кипрская компания Ренальда Инвестментс Лимитед, которая фигурирует в числе акционеров ПАО «Югок, связанная с Игорем Коломойским.

Напомним, в начале мая. Коломойский публично анонсировал «деолигархизацию» для Г. Ахметова.

Вместе с тем, в июне близка к Г. Ахметова партия «Оппозиционный блок» объявила, что будет принимать участие в досрочных парламентских выборах совместно с рядом партий, в т.ч. «Возрождение» и «Доверяй делам», которые близки к И. Коломойскому.

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