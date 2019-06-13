192 тыс. грн залога: суд избрал меру пресечения для матери, которая хотела продать дочь в сексрабство

192 тысячи гривен залога – именно такую меру пресечения назначил Галицкий суд Львова для женщины, которая хотела продать свою несовершеннолетнюю дочь в сексуальное рабство.

Об этом говорится в программе «Первые о главном. Львов» на телеканале ZIK.

Галицкий суд Львова постановил, что к Н. И. Кулиш, которая хотела отдать дочку в сексуальное рабство, необходимо применить меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток или же оплатить залог в более 190 тысяч гривен.

Убедить суд не назначать меры пресечения горе-мама пыталась даже на коленях. Поддержать женщину пришли ее мать и трое несовершеннолетних детей. И судья попросил вывести из зала суда всех несовершеннолетних.

Адвокат женщины, которую обвиняют в торговле собственным ребенком, приводила аргументы в защиту. Мол, женщина не имеет финансовой возможности платить залог, а два месяца за решеткой для матери станут психологической травмой для ее малых детей.

«Уголовный процесс требует доказательств. Но если их нет – подозреваемая может находиться дома», – говорит адвокат Елена Сидорук.

Прокурор апеллирует: версия женщины, что якобы отправляла дочку на сезонные аграрные работы – сомнительна. Добавляет, подсудимая ранее привлекалась к админответственности за невыполнение родительских обязанностей, насилие в семье и проституцию.

«Установлено, что мама несовершеннолетней дочери продавала ее в сексуальное рабство в Прагу», – говорит следователь Николай Шикаряк.

Общаться со следователями и журналистами задержанная отказывается.

«При задержании она сказала, что дочь собиралась на заработки – собирать клубнику. И это ложь», – говорит прокурор Сергей Криштанович.

Наконец судья втрое уменьшил размер залога.

Напомним, 11 июня, женщину задержали во львовском аэропорту, когда она забирала вознаграждение за дочь в размере 2700 долларов США.

Наталья Пиртик, «Первые о главном. Львов»

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.