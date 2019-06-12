Зеленский шутил о тарифах. Он нигде напрямую не обещал их снизить, – Герус

Представитель Президента Украины в Кабинете Министров Андрей Герус говорит, что Владимир Зеленский нигде напрямую не обещал снижения тарифов на коммунальные услуги для населения. Хоть и хотел бы это сделать.

Об этом он рассказал в интервью BIHUS.info в программе «Вон оно как».

«Зеленский напрямую нигде не обещал снижения тарифов, хотя понимает, что это –проблема. Он говорил, что нам нужно увеличивать добычу газа, инвестировать, и когда мы прекратим импортировать газ и развивать экспорт, тогда стоимость газа упадет в Украине на 20-30% процентов, а может даже и больше. Но прямого обещания снизить тарифы не давалось, чтобы не выглядеть популистски», – сказал Герус.

По его словам, снизят ли тарифы на коммунальные услуги в этом году – неизвестно. Представитель президента не хотел давать обещаний, чтобы не выглядеть популистом.

Вероятно, по его словам, с 1 июля может произойти некоторое снижение тарифов на газ, поскольку «там есть привязка цены для промышленности», «Нафтогаз» уже анонсировал снижение цены для промышленности с 1 июня, соответственно до 1 июля может быть некоторое снижение цены и для населения».

Он также отметил, что Зеленский в свое время «шутил про высокие тарифы», «шутил про Роттердам +», но прямых обещаний (снизить тарифы – ред.) он действительно не давал. «Обычно люди даже в тех полунамеках хотят видеть то, что они хотят видеть. Но обещаний не было», – подчеркнул Герус.

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